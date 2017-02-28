"Звідки впав міст?!": соцмережі вибухнули фотожабами через обвал Шулявського шляхопроводу
12:35, 28 лютого 2017Курйози
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Соцмережі буквально вибухнули серією фотожаб через обвал Шулявського шляхопроводу в Києві та заяву мера столиці Віталія Кличка про те, що "міст стомився".
Користувачі соцмереж жартують через обвал Шулявського мосту / Cоцмережі
Кличко прокоментував інцидент у Києві фразою, яка вже стала крилатою: він заявив, що шляхопровід "стомився".
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Для вас ми зібрали найдотепніші фотожаби про обвал Шулявського мосту в Києві:
Як повідомляв УНІАН, ввечері 27 лютого у Києві частково обвалився Шулявський міст. Ніхто не постраждав. Аварійні служби провели оперативний демонтаж зовнішньої конструкції пішохідної частини шляхопроводу, що обвалилася.
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Новина в сюжеті: Обвал Шулявського мосту в Києві