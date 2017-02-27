У Києві обвалився Шулявський міст (фоторепортаж)

Про це повідомляють Факти.

Відзначається, що міст по трохи сиплеться. Однак під ним продовжують стояти машини. За інформацією, обвал зачепив одну машину. Серед людей постраждалих немає.

Заїзд на міст поки відкрито. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального моста до Шулявки.

Читайте такожУ Дніпрі автомобіль патрульних зіткнувся з поїздом

Повідомляється, що зараз рятувальники будуть обрізати арматуру, на якій висять залишки бетонних балок.

Варто зазначити, що останній раз Шулявський міст реконструювали близько 30 років тому. Крім того, даний міст вже кілька років перебував у аварійному стані. Бетонні опори моста зазнали пошкоджень під час кількох пожеж, які відбувалися під ним.

Раніше у Британії пішохідний міст обвалився на автостраду.