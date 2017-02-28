Зникаючі дороги: разом зі снігом в Україні зійшов асфальт (відео)

Загальна протяжність доріг в нашій країні - 170 000 км. За різними оцінками, в Україні "вбиті" та зношені від 70 до 90%. За якістю доріг Україна 132-а в світі - п'ята з кінця. При цьому з кожним роком ситуація погіршується.

Варто відзначити, кожен український водій платить за ремонт доріг - за рік в середньому з одного автомобіліста держбюджет отримує мінімум 10 тисяч гривень. Податки становлять близько 40% від ціни бензину і 30% від ціни ДП. У масштабах всієї України це 2,23 млрд гривень на місяць. Також автомобілісти платять податок за розмитнення авто на кордоні, це теж сотні мільйонів доларів.

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При цьому на будівництво доріг з держбюджету щорічно виділяють великі гроші. У минулому році виділили більше 19 млрд грн. У 2017 році закладено 14,2 млрд грн.

За оцінками експертів, більше половини виділених грошей розкрадається на різних рівнях. Через це страждає якість нових доріг, і їх хронічно потрібно ремонтувати.

Дивіться як їх ремонтують у нашому відео.