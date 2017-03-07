В Алмати єнот потайки пробрався у квартиру, "помив" посуд і втік (відео)

Алматинська сім'я виявила на своїй кухні в раковині, до верху наповненій брудним посудом, єнота. Про це пише місцевий портал "Tengrinews", а відеозапис з'явився у YouTube.

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Єнот-полоскун - тварина не настільки типова для цих місць. Як пухнастий звір опинився в будинку - невідомо. На хвилинному ролику можна помітити, що єнот дуже зайнятий - він захоплено перемиває тарілки і чашки під струменем води. Втім, деякі виявляються розбитими.



Як видно на відео, після спроби господині вступити в контакт з незваним гостем, він знехотя спробував втекти. Чи вдалося звірові втекти - не уточнюється.