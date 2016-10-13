Єнот вкрав у американця телефон і зняв свою втечу в ліс на відео
Єнот вкрав телефон у 19-річного студента Гая Вільямса з Елізабеттауна (штат Кентуккі, США).
Як пише BuzzFeed, Вільямс розповів, що єнот любить з'являтися в університетському містечку. Увечері 11 жовтня його друзі побачили тварину, і він підійшов, щоб сфотографувати її та погодувати жолудями. Вільямс намагався записати єнота на відео, коли він вирішив відібрати у нього телефон.
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Вільямс поділився у своєму "Твіттері" відеороликом, на якому єнот, якого той прозвав ім'ям Стенлі, забирає у нього телефон і тікає в ліс.
За словами студента, істота зрештою кинула телефон, і він зміг знайти його, просто на нього зателефонувавши.
I WAS TRYNNA VIDEO A RACCOON AND IT JUST PICKED UP MY PHONE AND TOOK OFF pic.twitter.com/sFWxdnkxbw— Guy Williams (@ThatShamuGuy) October 12, 2016