Єнот вкрав у американця телефон і зняв свою втечу в ліс на відео

Як пише BuzzFeed, Вільямс розповів, що єнот любить з'являтися в університетському містечку. Увечері 11 жовтня його друзі побачили тварину, і він підійшов, щоб сфотографувати її та погодувати жолудями. Вільямс намагався записати єнота на відео, коли він вирішив відібрати у нього телефон.

Вільямс поділився у своєму "Твіттері" відеороликом, на якому єнот, якого той прозвав ім'ям Стенлі, забирає у нього телефон і тікає в ліс.

За словами студента, істота зрештою кинула телефон, і він зміг знайти його, просто на нього зателефонувавши.

I WAS TRYNNA VIDEO A RACCOON AND IT JUST PICKED UP MY PHONE AND TOOK OFF pic.twitter.com/sFWxdnkxbw