Сьогодні в Полтаві пригощатимуть «салом у шоколаді»

Сьогодні в Полтаві відбудеться свято сала

Про це УНІАН розповіла заступник міської голови Полтави Тамара ПЛУЖНИК.

“Свято сала відбудеться 25 січня на вул. Жовтневій. Планується, що торгувати і просто пригощати розширеним асортиментом (різні види сала, домашня ковбаса, крученики) будуть представники торгового будинку "Полагросервіс", фірми "Зоря", КП "Полтавський м`ясокомбінат". Також полтавчан пригощатимуть чаєм і глінтвейном. Підприємці обіцяють пригостити всіх і незвичайним десертом - "салом у шоколаді". Цього року на свято ми очікуємо багато гостей, а сам захід повинен перетворитися на народне гуляння», - заявила Т.ПЛУЖНИК.

Нагадаємо, торік у святі сала взяли участь понад 20 підприємств і підприємців, які провели дегустацію кращих зразків сала - від копченого до пропареного. Всі гроші, виручені на аукціоні з продажу сала, минулого року були направлені на закупівлю медичного устаткування для дитячих медустанов міста.

Разом із торгівлею салом на святі проводилися численні конкурси. Розважали гостей свята і численні фольклорні колективи.

Тоді ж мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ заявив, що свято сала в Полтаві стане традиційним.