У Китаї готуються зустріти Рік Бика

У Китаї почалися святкування Нового року за місячним календарем. Рік Бика настає у понеділок 26 січня. Залізниці і авіакомпанії країни працюють за посиленим графіком - мільйони людей їдуть додому, щоб, за традицією, зустріти Новий рік в колі сім`ї. Очікується, що в новорічний період послугами транспорту в Китаї скористаються більше 200 мільйонів осіб.

Радіо Свобода