Під Ростовом впав 25-метровий монумент, покликаний увічнити пам'ять російських будівельників (фото, відео)

У Ростовській області вітер повалив 25-метрову стелу будівельникам, ніхто не постраждав.

За попередніми даними, збиток перевищив мільйон рублів. Стеллу зріжуть і відремонтують на гроші міських будівельних компаній.

«Завтра пам'ятник буде зрізаний і відправлений на одне з міських підприємств для виробництва зварювальних робіт», - цитує РІА "Новости" заяву прес-служби місцевої влади.

Крім того, як повідомляють у соцмережах, недалеко від Волгодонська в станиці Романівської шквальний вітер зірвав зі стели літак Як-18П.