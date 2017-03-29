Під Ростовом впав 25-метровий монумент, покликаний увічнити пам'ять російських будівельників (фото, відео)

22:24, 29 березня 2017
Курйози
2547

За попередніми даними, збиток перевищив мільйон рублів (близько 476 тисяч гривень за поточним курсом)

twitter.com/lan143_original

У Ростовській області вітер повалив 25-метрову стелу будівельникам, ніхто не постраждав.

За попередніми даними, збиток перевищив мільйон рублів. Стеллу зріжуть і відремонтують на гроші міських будівельних компаній.

«Завтра пам'ятник буде зрізаний і відправлений на одне з міських підприємств для виробництва зварювальних робіт», - цитує РІА "Новости" заяву прес-служби місцевої влади.

Крім того, як повідомляють у соцмережах, недалеко від Волгодонська в станиці Романівської шквальний вітер зірвав зі стели літак Як-18П.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter