Під Ростовом впав 25-метровий монумент, покликаний увічнити пам'ять російських будівельників (фото, відео)
22:24, 29 березня 2017Курйози
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За попередніми даними, збиток перевищив мільйон рублів (близько 476 тисяч гривень за поточним курсом)
Пам'ятник буде зрізаний і відправлений на одне з міських підприємств / twitter.com/lan143_original
У Ростовській області вітер повалив 25-метрову стелу будівельникам, ніхто не постраждав.
За попередніми даними, збиток перевищив мільйон рублів. Стеллу зріжуть і відремонтують на гроші міських будівельних компаній.
«Завтра пам'ятник буде зрізаний і відправлений на одне з міських підприємств для виробництва зварювальних робіт», - цитує РІА "Новости" заяву прес-служби місцевої влади.
Крім того, як повідомляють у соцмережах, недалеко від Волгодонська в станиці Романівської шквальний вітер зірвав зі стели літак Як-18П.
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