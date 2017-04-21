Австрійці розкритикували свого канцлера, який зайнявся доставкою піци (відео)

Канцлер Австрії Крістіан Керн вирішив збільшити свою популярність і поспілкуватись з людьми, розносячи їм піцу. Але у багатьох австрійців такий крок викликав невдоволення, повідомляє Європейська правда з посиланням на The Local.

В інтернеті було поширено відео, на якому Крістіан Керн приносить австрійцям піцу, замовлену ними в одній з піцерій, та розмовляє з ними про їхні проблеми.

"Я хочу знати, що рухає людьми і чого вони очікують від політиків. На жаль, ніхто не приходить до мене в держканцелярію.... Так що у мене з’явилася хороша ідея прийти у ваш дім", - каже Керн у відео.

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Однак у соціальних мережах австрійці критикують канцлера, зокрема, за те, що першим "випадковим" чоловіком, який отримав піцу, насправді є функціонер партії Керна.

Представник партії Керна заявив, що жоден з людей на відео не знав про прихід канцлера.

Навіть партнери Керна по коаліції, правоцентристська Народна партія, у своїй заяві зазначили, що "будь-хто може побачити, що несподівані візити були надуманими".

Через цю ситуацію в австрійських ЗМІ з’явилися припущення, що Керн, який став канцлером майже рік тому, можливо, прагне дострокових виборів вже в цьому році.

Нагадаємо, у 2013 році генсек НАТО Йенс Столтенберг, який тоді займав посаду прем’єр-міністра Норвегії, пропрацював водієм таксі в Осло.