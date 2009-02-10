Житель Чернівців встановив меморіальну дошку... собі

На одному з чернівецьких багатоповерхових будинків місцевий мешканець встановив собі меморіальну дошку з написом: українською та англійською мовою: «В цьому будинку з 2007 року проживає видатний діяч із питань страхування життя Українцев Іван».

Між тим мармурову дошку вагою майже 50 кг через кілька днів після встановлення комунальники демонтували.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник Чернівецького міського комунального житлово-експлуатаційного підприємства №9 Григорій КОШАРА повідомив журналістам, що власника дошки попередили про незаконність таких дій, «однак він не поспішав її демонтовувати, незважаючи на обурення сусідів та громадськості».

За самовільні дії «видатного діяча із питань страхування життя» у Чернівцях притягнуть до адміністративної відповідальності.