"Fake news!": Кличко спародіював Трампа на прес-конференції перед боєм з Джошуа (відео)

Український боксер Володимир Кличко розвеселив журналістів на прес-конференції перед титульним боєм з британцем Ентоні Джошуа, який відбудеться 29 квітня.

Відповідаючи на запитання одного з представників ЗМІ про можливу травму ока, Кличко використовував репліку «Fake news!» (неправдиві новини. — ред. ), спародіювавши президента США Дональда Трампа.

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Як повідомляв УНІАН, поєдинок Володимира Кличка і Джошуа пройде ввечері в суботу, 29 квітня на стадіоні "Уемблі".

Наживо цей бій зможуть побачити 90 000 глядачів, що є рекордом для боксерських поєдинків у повоєнній Великобританії.