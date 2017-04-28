"Fake news!": Кличко спародіював Трампа на прес-конференції перед боєм з Джошуа (відео)
16:16, 28 квітня 2017Курйози
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Український боксер Володимир Кличко розвеселив журналістів на прес-конференції.
Поєдинок Володимира Кличка і Джошуа пройде ввечері в суботу, 29 квітня на стадіоні "Уемблі" / Boxingscene.com
Український боксер Володимир Кличко розвеселив журналістів на прес-конференції перед титульним боєм з британцем Ентоні Джошуа, який відбудеться 29 квітня.
Відповідаючи на запитання одного з представників ЗМІ про можливу травму ока, Кличко використовував репліку «Fake news!» (неправдиві новини. — ред. ), спародіювавши президента США Дональда Трампа.
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Як повідомляв УНІАН, поєдинок Володимира Кличка і Джошуа пройде ввечері в суботу, 29 квітня на стадіоні "Уемблі".
Наживо цей бій зможуть побачити 90 000 глядачів, що є рекордом для боксерських поєдинків у повоєнній Великобританії.
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