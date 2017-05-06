Так воювали, що аж до Рейк'явіка доходили: соцмережі висміяли Захарченка за незнання історії та географії

12:39, 06 травня 2017
Курйози
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Ватажок бойовиків заявив, що його прабабуся "пройшла Рейк'явік".

Олександр Захарченко / фото REUTERS

Користувачі соцмереж висміяли слова ватажка бойовиків «ЛНР» Олександра Захарченка про те, що його прабабуся потрапила до концтабору «Рейк’явік», певне, як припустили юзери, мавши на увазі Равенсброюк. Такі заяву бойовик зробив під час брифінгу, уривок якого з’явився у мережі.

Моя прабабуся в 41-му потрапила в полон, пройшла Бухенвальд, Освенцим, Рейк'явік. У Рейк'явіку була звільнена американцями", - сказав Захарченко.

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Через це юзери соцмереж засміяли головного бойовика «ЛНР» через його незнання географії та історії. Адже місто Рейк’явік – це столиця Ісландії, яка не була окупована німецькими військами, а знаходилась під контролем Великобританії, а потім США.

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Теги: #Захарченко про Рейк'явік