Люди схильні вважати некрасивих вчених більш розумними та успішними - дослідження

Обивателі вважають некрасивих вчених більш компетентними, розумними та успішними, ніж їх красивих колег. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, опублікованого в журналі PNAS.

Учасникам дослідження було запропоновано прочитати статтю або переглянути відео, в якому вчений описує свою роботу.

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Після цього британські психологи поцікавилися у респондентів, власник якої з фотографій їм здався найбільш авторитетним ученим і чиї наукові роботи були б їм цікаві.

Як показали результати дослідження, учасникам дослідження найцікавішими здавалися дослідження тих учених, чиї обличчя їм здалися найбільш привабливими, однак найрозумнішими й гідними довіри вони визнали некрасивих дослідників.

Нагадаємо, раніше вчені з Університету Хайлендс (США) виявили нову корисну властивість ходьби.