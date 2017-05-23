Люди схильні вважати некрасивих вчених більш розумними та успішними - дослідження
При цьому найцікавішими респондентам здалися дослідження тих учених, чиї обличчя їм здалися найбільш привабливими.
Обивателі вважають некрасивих вчених більш компетентними, розумними та успішними, ніж їх красивих колег. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, опублікованого в журналі PNAS.
Учасникам дослідження було запропоновано прочитати статтю або переглянути відео, в якому вчений описує свою роботу.
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Після цього британські психологи поцікавилися у респондентів, власник якої з фотографій їм здався найбільш авторитетним ученим і чиї наукові роботи були б їм цікаві.
Як показали результати дослідження, учасникам дослідження найцікавішими здавалися дослідження тих учених, чиї обличчя їм здалися найбільш привабливими, однак найрозумнішими й гідними довіри вони визнали некрасивих дослідників.
Нагадаємо, раніше вчені з Університету Хайлендс (США) виявили нову корисну властивість ходьби.