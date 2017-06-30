Піцу з травичкою замовляли?: у Києві кур'єр "оригінально" долає стрес через поганих клієнтів (фото)
09:32, 30 червня 2017Курйози
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Кур'єр каже, що зелену речовину він використовує, коли трапляються погані клієнти.
Кур'єра затримано / facebook.com/KyivOperativ
Кур'єра однієї з піцерій у Києві зупинили через порушення правил дорожнього руху. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".
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"Поведінка чоловіка була дуже неоднозначною - він нервував та постійно перепитував одні й ті ж питання. Під час поверхневої перевірки було знайдено крафт-пакет, в якому була зелена речовина рослинного походження (попередньо, конопля)", - йдеться у повідомленні.
Як пояснив затриманий, цю речовину він використовує, коли трапляються погані клієнти.
"На місце було викликано слідчо-оперативну групу, яка вилучала "приправу", - додали в "Києві оперативному".
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