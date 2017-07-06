Скотленд-Ярд просить допомогти розгадати таємницю знайденого пальця

Скотленд-Ярд звернувся до громадян з проханням допомогти встановити особу людини, чий палець був знайдений в Лондоні майже сім років тому, і поділитися будь-якою корисною для слідства інформацією, передає Бі-бі-сі. Людський палець був знайдений в районі Блумсбері 4 грудня 2010 року. Однак у поліцейських досі немає інформації про обставини, при яких палець був відділений від тіла, і кому він може належати.

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Аналіз показав, що знайдений палець належав чоловікові, проте тест ДНК не виявив збігів з ким-небудь із зниклих або розшукуваних у той час людей.

Місце, де був знайдений палець, знаходиться приблизно в 200 метрах від Тависток-Сквер, де 7 липня 2005 року смертник підірвав бомбу в двоповерховому автобусі, убивши 13 осіб. Поліцейські перевірили ДНК загиблих і постраждалих під час вибуху людей, але також не виявили збігів.

Результати тесту ДНК завантажили також в національну базу зниклих людей, проте у розслідуванні досі немає суттєвих зрушень.

"Це справжня загадка. Якщо у когось є якась інформація, незалежно від того, якою нікчемною вона здається, настійно закликаємо зв'язатися з нами", - заявив детектив Тому Бун. "Було б здорово з'ясувати, чий це палець, після всіх цих років", - додав він.