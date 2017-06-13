У США дикий ведмідь вирішив взяти участь у масовому забігу

В американському штаті Колорадо чорний ведмідь вискочив на дорогу, де проходив масовий забіг на довгу дистанцію. Про це повідомляє видання Colorado Springs Gazette.

Дональд Санборн (Donald Sanborn), що став свідком події, розповів, що спочатку ведмідь спостерігав за бігунами з кущів. Звір не наважувався перетнути дорогу, поки людей не стало менше.

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Санборн опублікував у Facebook кілька знімків із забігу. Судячи з них, деякі бігуни пригальмували, щоб пропустити тварину, інші озирались на ведмедя, який приєднався до них, а хтось зупинився, щоб сфотографувати його за допомогою смартфона.

16-кілометровий маршрут забігу пролягав через парк «Сад богів», що розділяє міста Колорадо-Спрінгс і Маніту-Спрінгс. За словами Санборна, він вперше зустрів ведмедя під час масового забігу, проте на тренуваннях у парку нерідко бачить диких звірів, у тому числі оленів-вапіті і рудих рисей.

Чорний ведмідь, або барибал, — найбільш поширений у Північній Америці вид ведмедів. Дорослий самець досягає довжини 1,4-2 метри. Особина, яку зустріли бігуни в Колорадо, була не такою великою.