Камера зафіксувала ефект від синхронізації з рухами горобця (відео)

Це не монтаж і не опудало горобця на лісці. Те, що відображено на відео з птахом, називається стробоскопічним ефектом, пише meduza.io. Швидкість спрацьовування затвора відеокамери - 20 кадрів на секунду; горобець махав крилами приблизно з цією ж швидкістю. Через таку синхронізацію і почало здаватися, ніби його крила нерухомі.

Є ще зафіксовані приклади такої синхронізації об'єктів і камери: слоненя перебігає дорогу, не ворушачи ногами, а вертоліт літає, не обертаючи гвинтом.