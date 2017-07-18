Камера зафіксувала ефект від синхронізації з рухами горобця (відео)
14:34, 18 липня 2017Курйози
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Виходить, що горобець не махає крилами, однак ширяє в повітрі.
Це не монтаж і не опудало горобця на лісці. Те, що відображено на відео з птахом, називається стробоскопічним ефектом, пише meduza.io. Швидкість спрацьовування затвора відеокамери - 20 кадрів на секунду; горобець махав крилами приблизно з цією ж швидкістю. Через таку синхронізацію і почало здаватися, ніби його крила нерухомі.
Є ще зафіксовані приклади такої синхронізації об'єктів і камери: слоненя перебігає дорогу, не ворушачи ногами, а вертоліт літає, не обертаючи гвинтом.
When the GIF frames per second match your leg speed. pic.twitter.com/dB6IVnU8mp— Dick King-Smith HQ (@DickKingSmith) 18 липня 2017 р.
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