Після "Малоросії" бойовиків понесло: вигадали новий термін - "донбасити" (відео)

У терористичній "ЛНР" вирішили називати жителів Донбасу новим терміном - "донбасити". Про це повідомив "в.о. ректора" Луганського національного аграрного університету Михайло Орєшкін.

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"Ми видали ось таку книгу, це навчальний посібник, перша частина. "Луганщина: славний шлях через віки та тисячоліття", де ми показуємо єдність нашу, так би мовити донбаську. Був навіть запропонований термін такий "донбасити", тобто це жителі Донбасу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави", "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником" України.

У свою чергу, в так званій Луганській народній республіці заявили, що не брали участь у засіданні про заснування "Малоросії", про яку раніше заявив ватажок бойовиків "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко.

Також джерела росЗМІ стверджують, що ініціатива про створення "Малоросії" йшла не від Суркова, і взагалі - Кремль нібито не в курсі.