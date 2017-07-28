У Каліфорнії троє в'язнів зафільмували процес своєї втечі з в'язниці (відео)
11:55, 28 липня 2017Курйози
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У Каліфорнії троє в'язнів зафільмували процес своєї втечі з в'язниці
Ув'язнені зірвали ґрати вентиляції, видерлися на дах, потім сплели із простирадл мотузку і спустилися на землю. Залишали в'язницю на тюремному фургоні, водія якого взяли в заручники. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Усі свої дії в'язні зняли на камеру телефона. Впіймали усю трійцю за кілька діб. Вони були засуджені за вбивство та за замах на вбиство.
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У в'язниці розповіли, що це перша втеча із їхньої буцегарні за останні 20 років. Тепер кінематографічним талантам злочинців обіцяють відшукати гідне застосування за ґратами.
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