У Каліфорнії троє в'язнів зафільмували процес своєї втечі з в'язниці (відео)

Ув'язнені зірвали ґрати вентиляції, видерлися на дах, потім сплели із простирадл мотузку і спустилися на землю. Залишали в'язницю на тюремному фургоні, водія якого взяли в заручники. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Усі свої дії в'язні зняли на камеру телефона. Впіймали усю трійцю за кілька діб. Вони були засуджені за вбивство та за замах на вбиство.

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У в'язниці розповіли, що це перша втеча із їхньої буцегарні за останні 20 років. Тепер кінематографічним талантам злочинців обіцяють відшукати гідне застосування за ґратами.