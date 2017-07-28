Білоруса взяли в заручники в одній з "жарких країн" через відмову одружитися

В одній з "жарких країн" громадянина Білорусі взяли в заручники збройні родичі місцевої дівчини через його відмову на ній одружитися. Про це повідомляє прес-служба дипломатичної місії Республіки Білорусь на сторінці в Facebook.

"Двадцять третього липня білоруська дипмісія в одній з жарких країн отримала інформацію про те, що громадянин Білорусії узятий в заручники збройними родичами місцевої дівчини, одружитися з якою він відмовився", - повідомили в МЗС.

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У відомстві зазначили, що з допомогою SMS "білорус зміг потай повідомити дипмісії точну адресу, план приміщення, кількість озброєних людей і їх розташування в будівлі". У результаті спецоперації місцевої поліції громадянин Білорусії був звільнений і повернувся на батьківщину, додали в МЗС.

При цьому в якій країні стався інцидент, МЗС не уточнює, пояснюючи, що "ступінь деталізації публікованих відомостей обмежується законом Білорусії "Про інформацію, інформатизації і захист інформації".

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