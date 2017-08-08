У Китаї ресторан пропонував жінкам знижку залежно від розміру їхніх грудей (фото)

Жителі китайського міста Ханчжоу поскаржилися місцевій владі на ресторан, який пропонував жінкам знижку залежно від розміру їхніх грудей. Про це повідомляє Русская служба ВВС з посиланням на Qianjiang Evening Post.

Невдоволення жителів столиці приморської провінції Чжецзян викликала реклама ресторану "Модна креветка" в одному з торгових центрів.

На постерах компанії з написом "Все місто шукає ГРУДИ" були зображені мультиплікаційні героїні в нижній білизні. У рекламі повідомлялося про знижки, розмір яких залежав від розміру грудей жінок - чим більше груди, тим більше знижка.

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В одній із скарг, що надійшли на адресу місцевої влади, говорилося, що реклама занадто вульгарна і дискримінує жінок.

Рекламний постер спочатку з'явився 1 серпня, проте згодом його зняли. Однак керуючий ресторану "Модна креветка" Лань Шанган не бачить нічого поганого в комерційної стратегії ресторану. "Після початку рекламної кампанії кількість клієнтів збільшилася на 20%. Деякі дівчата, які приходили до нас, дуже пишалися собою. Їм нема чого приховувати", - сказав він.

Він також розповів, що клієнтки могли звертатися за отриманням знижки до офіціанток, щоб уникнути збентеження не обговорювати це питання з ким-небудь з працюючих в ресторані чоловіків.

Це не перший випадок, коли китайський ресторан пропонує знижку, залежну від зовнішнього вигляду відвідувачів. В січні 2015 року ресторан в провінції Хенань надавав знижки гостям, яких співробітники вважали привабливими. А за місяць до цього кафе в місті Чунцин спробував залучити зниженням цін повних чоловіків і струнких жінок.

Раніше японський фотограф випустив альбом «Painyan», що перекладається як «Груди і мяу» - 96 сторінок з фотографіями котів і дівчат у спідній білизні.