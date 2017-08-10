Готові порушувити закон: у Британії жінки благають красивого офіцера арештувати їх заради знайомства (відео)

У Великбританії привабливий полісмен Рік Хіт (Rich Heath), який опублікував відео про безрозсудних гонщиках-скутеристах полонив жіночу частину соцмереж, пише The DailyMail.

Правоохоронець у відео звернувся із закликом допомогти у пошуку правопорушників, однак жінки більше звернули увагу на зовнішність «красивого поліцейського».

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Місцеві жіночки благали офіцера заарештувати їх, а деякі навіть жартували, що порушать закон для того, щоб приблизитись до полісмена.

У коментарях жінки писали: «красивий», «бездоганний». Дехто із представниць прекрасної статі навіть написала, що варто придбати мопед та ганяти на ньому задля того, щоб він одягнув наручники. А саме відео стало вірусним через привабливу зовнішність полісмена.