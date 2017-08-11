День "мі-мі-мі" в Японії: курсуватимуть два кото-поїзди

Японська залізнична компанія Yōrō Railway Co., Ltd організовує незвичайну акцію для своїх пасажирів - кафе у потязі з котами. Квиток на "котячий" поїзд коштує 27 доларів, передає ЦТС.

Під час поїздки пасажири зможуть не тільки перекусити, але й погладити котів, які будуть вільно розгулювати вагоном.

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Як повідомляє SoraNews24, акція буде разовою. Пасажири зможуть скористатися нею тільки 10 вересня цього року. У цей день на лінії Йоро буде відправлено два спеціальних поїзди. Перший поїзд вирушить о 10:30 зі станції Йоро і прибуде в кінцевий пункт, станцію Икено, о 13:00. Другий поїзд проїде з Икено в Огаки, де у Yōrō Railway Co., Ltd розташоване депо.

На кожний поїзд компанія продавала по 40 квитків. Всі місця на обидва поїзди вже розкуплені.

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