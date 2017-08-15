У Києві активістка Femen прийшла на допит в пов'язці на стегнах і зі списом (фото, відео)

Активістка Femen Анжеліна Діаш, яка 21 липня оголила груди під час зустрічі президентів Білорусі і України Олександра Лукашенка та Петра Порошенка на Банковій, з списом у руках з'явилася на допит в Печерське управління поліції, одягнувшись при цьому в наряд аборигенів. Про це повідомляє видання "Страна.uа".

"Це для мене вже друга кримінальна справа. Перше було за статтею хуліганство в Білорусі проти диктаторського режиму", - зазначила активістка.

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За словами організатора руху Femen в Україні Ганни Гуцол, таким чином активісти висловлюють протест владі.

"Це вбрання племені Українські людожери. Тому що Україна, в якій людей судять за мирний протест - це варварська країна", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, після переговорів президента України Петра Порошенка з президентом Білорусі Олександром Лукашенко в Адміністрації президента дівчина намагалася влаштувати провокацію, викрикуючи слова "Живе Білорусь", а також показала оголені груди.