47-річна безробітна з Шотландії за 3 хвилини стала мегазіркою (відео)

За три хвилини мешканка Шотландії 47-річна Сьюзан Бойл підкорила всю Велику Британію, за тиждень - цілий світ. Відеоролики з її участю або про неї на різних відеохостингах і в соціальних мережах були переглянуті в цілому 85,2 млн. разів. Причому майже 20 млн. - всього за дві доби, повідомляє у понеділок Washington Post з посиланням на дані компанії Visible Measures.

"Я ніколи не бачила себе в інтернеті, до ладу не знаю, що це таке. Але я знаю, що він дуже великий, і рада, що завдяки ньому стала такою знаменитою", - наводить "Первый канал" слова Сьюзан Бойл, яка, продемонструвавши свої вокальні дані в популярному британському телеконкурсі, стала справжньою зіркою.

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Ще 10 днів тому Сьюзан Бойл була "бридким каченям", старою дівою і самотнім інвалідом, що живе на допомогу. Сьогодні вона - зірка, біля дверей будинку якої стоять журналісти зі всіх кінців світу, за її родинну фотографію пропонують до $3000, пише Washington Post. Поговорити з новою зіркою хоче сама Опра Вінфрі. Сам прем`єр-міністр Шотландії Алекс Селмонд привітав Сьюзан Бойл з її тріумфом, повідомляє infox.ru.

Щодня Сьюзан Бойл одержує поштою мішки листів з зізнанням у коханні і стільки ж - з комерційними пропозиціями. В інтернеті продаються футболки з її ім`ям на грудях або з назвою пісні, що прославила мешканку Шотландії на весь світ, - арії з мюзиклу “Знедолені” I dreamed а dream.

Вона - кумир мільйонів. У мережі не тільки дивляться її ролик - в різних країнах з`являються домени з її ім`ям, створюються фан-клуби і групи в соціальних мережах.

Загальну увагу привернув не тільки неймовірний голос Сьюзан Бойл, але і її біографія - "гідна екранізації", як пише британська преса. Таблоїди один за одним розкривають подробиці особистого життя нової зірки.

Вона інвалід дитинства, через родову травму погано вчилася в школі і виросла непривабливою. У свої 47 років вона жодного разу не цілувалася і жодного разу не була на побаченні. Її батьки померли, вона живе одна на допомогу з безробіття в маленькому шотландському селі Блекберн.

Перед своїм тріумфальним виступом Сьюзан сказала, що єдина любов в її житті - це кішка Пебблз. А єдина радість в житті - спів в церковному хорі і мрії про славу.

"Я почала співати, коли мені було 12 років. Виступала на шкільних святах, брала участь в конкурсах караоке і інших любительських змаганнях і, нарешті, вирішила спробувати свої сили в цьому шоу", - передають "Вести" слова Сьюзан Бойл перед виступом.

Вона виступила в програмі "Британія шукає таланти" 11 квітня. Коли на сцену вийшла не надто красива і немолода жінка, на її адресу посипалися жартівливі коментарі, а на обличчях глядачів, які побачили конкурсантку, відбилися жалість і скепсис.

Але коли Бойл почала співати арію з мюзиклу, ніхто не міг повірити своїм вухам, глядачі і жюрі встали з своїх місць і в захваті аплодували їй.

Бойл вже пророкують успішне фінансове майбутнє. Експерти відзначають, що, якщо вона випустить альбом пісень, його чекають приголомшливі продажі.

Тим часом, конкурс "Британія шукає таланти" ще не закінчено, і переможець ще не визначений.

РІА “Новости”