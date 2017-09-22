У США четверо ув'язнених повернулися назад до в'язниці, попередньо пограбувавши магазин

Четверо ув'язнених втекли з в'язниці в окрузі Холмс штату Міссісіпі, США, пограбували найближчий магазин та повернулися назад, щоб заплутати слідство. Як повідомляє видання MS News.

Злочинці перелізли через паркан колонії і так само повернулися.

Зачіпкою для поліції став той факт, що злочинці брали з прилавків товари, які, ймовірно, можуть бути цінними в тюрмі: мобільні телефони, сім-карти, сигарети, запальнички та інші дрібниці.

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Ув'язнені заперечували свою провину, поки їм не показали записи з камер спостереження. Частину товарів вдалося повернути в магазин.

"Ви були у в'язниці, але потім втекли з неї і знову повернулися. Я такого ніколи не чув" - говорить начальник колонії Роберт Кірклін.