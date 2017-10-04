Водій вирішив закурити на АЗС - заправник його провчив, заливши піною (відео)
14:51, 04 жовтня 2017Курйози
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На відео можна побачити, як водій курить, а потім до нього підходить співробітник АЗС і заливає того піною.
У Болгарії заправник на АЗС залив піною водія, який відмовився загасити сигарету після кількох зауважень. Відповідне відео опублікувало zapernik.
Інцидент стався у Софії, при цьому працівник бензоколонки спочатку пояснював, що за такої поведінки може статися вибух, передає Zarata.info.
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"Ось як це робиться!", - захоплюються вчинком заправника коментатори.
Раніше користувачі соціальних мереж запустили флешмоб, який висміює виправдання курців про зняття з допомогою сигарет стресу.
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