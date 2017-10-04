Водій вирішив закурити на АЗС - заправник його провчив, заливши піною (відео)

У Болгарії заправник на АЗС залив піною водія, який відмовився загасити сигарету після кількох зауважень. Відповідне відео опублікувало zapernik.

Інцидент стався у Софії, при цьому працівник бензоколонки спочатку пояснював, що за такої поведінки може статися вибух, передає Zarata.info.

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"Ось як це робиться!", - захоплюються вчинком заправника коментатори.

Раніше користувачі соціальних мереж запустили флешмоб, який висміює виправдання курців про зняття з допомогою сигарет стресу.