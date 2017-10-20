"Це не Меланія!": користувачі соцмереж запідозрили Трампа в підміні дружини (відео)

У мережі розгорівся ажіотаж навколо одного з останніх появ президента США Дональда Трампа з дружиною Меланією на телебаченні. Глядачі стверджують, що в кадрі присутній двійник першої леді з накладним носом, повідомляє Daily Mail.

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Підозру викликали темні окуляри першої леді, дивної форми ніс і фраза Трампа, який підкреслив, що поруч із ним стоїть саме Меланія.

"Моя дружина, Меланія, яка як раз опинилася тут, теж вважає, що ця тема Ірану і фінансових операцій дуже важлива", – заявив він журналістам, вказавши рукою на дружину.

Користувачі соціальної мережі почали активно обговорювати теорію підміни першої леді, а також публікувати смішні повідомлення і тематичні картинки.

"Моя дружина Меланія, яка "випадково" опинилась прямо тут", – передражнив Трампа один з них.http://www.dailymail.co.uk/ushome/index.html