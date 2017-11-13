П'яний водій влаштував погоню із поліцією на в'їзді до Києва і назвався борцем із п'яними водіями (відео)

У Києві порушник ПДД намагвся уникнути відповідальності, спочатку утікаючи від поліції, а потім обманюючи патрульних. Але його спіткала невдача. Про це повідомили на сторінці спільноти "Київ Оперативний" у Facebook.

"За порушення правил дорожнього руху, а саме - водій не ввімкнув покажчик повороту, екіпаж патрульної поліції, який ніс службу на "Гостомельському КП", зупиняє водія автомобіля Mercedes", - сказано в повідомленні.

Замість того щоб зупинитися, водій почав тиснути на педаль газу і намагався втекти. Поліцейські наздогнали його в Пущі-Водиці.

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"Як тільки поліцейські підійшли до авто, водій сказав: "Хлопці, свої, я з Оболонського Пітбуля". Ці, а також наступні фрази, на кшталт: "Я зі смотри", я з "Оболонської варти" та інші, не вплинули на рішення патрульних провести огляд на стан сп'яніння", - говориться у дописі.

Водієві провели тест на наявність алкоголю в крові і драгер показав 0,75 проміле. Водій заявив, що пив безалкогольне пиво.

"Зв'язавшись з організаторами Pitbull Kiev виявилося, що така особистість ніколи не була у лавах активістів, а лише хотіла уникнути відповідальності, прикриваючись благими намірами цієї організації", - сказано в повідомленні.

"Щоб зловити злочинця, потрібно думати як злочинець", "Працював під прикриттям, впроваджувався в банду п'яних водіїв". Так іронізували інтернет-користувачі у коментарях.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві п'яний водій влаштував масштабну аварію й звинуватив у всьому НЛО.