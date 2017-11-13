"Руки закороткі": Медведєв оконфузився під час традиційного рукостискання на саміті АСЕАН (фото, відео)

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв під час церемонії спільного фотографування глав делегацій саміту АСЕАН осоромився під час традиційного рукостискання. Відповідними фото діляться користувачі Twitter.

Читайте такожНедоречний прояв почуттів: Трамп пристрасно поцілував Меланію у Сеулі (фото)

Під час рукостискання АСЕАН потрібно триматися перехрещеними руками відразу з двома людьми. Однак Дмитро Медведєв "пішов своїм шляхом" і не став схрещувати руки.

Мережа відразу вибухнула коментарями, користувачі гадають, чому колишній президент Росії "не додумався" правильно скласти руки. "Руки короткуваті", "відкладення солей", "у Росії свій особливий шлях", - пишуть користувачі.

Як повідомляв УНІАН, Трамп також розсмішив соцмережі своїм рукостисканням під час саміту АСЕАН.