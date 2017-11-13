Цей незручний момент: Трамп розсмішив соцмережі своїм рукостисканням і оригінальною мімікою (фото, відео)

Під час саміту в Філіппінах з Дональдом Трампом стався кумедний конфуз. Користувачів соцмереж развесилив вираз обличчя американського президента під час рукостискання АСЕАН, пише АВС.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Who doesn't love the ASEAN handshake? <a href="https://t.co/nWOa2U6B5L">pic.twitter.com/nWOa2U6B5L</a></p>— Ankit Panda (@nktpnd) <a href="https://twitter.com/nktpnd/status/929909367306113025?ref_src=twsrc%5Etfw">November 13, 2017</a></blockquote>

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Під час групової фотосесії на церемонії відкриття саміту диктор оголосив, що зараз буде "рукостискання АСЕАН" (під час якого потрібно триматися перехрещеними руками відразу з двома людьми).

Спочатку Трамп просто схрестив руки перед собою і лише після цього зрозумів, що треба взяти за руку філіппінського президента Родріго Дутерте з одного боку і в'єтнамської президента Чан Дай Куанга з іншого.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Trump does the ASEAN-way handshake (via AP). <a href="https://t.co/AEWB96WTxj">pic.twitter.com/AEWB96WTxj</a></p>— Kyle Griffin (@kylegriffin1) <a href="https://twitter.com/kylegriffin1/status/929902932778278912?ref_src=twsrc%5Etfw">November 13, 2017</a></blockquote>

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"Обличчя Трампа на цьому фото безцінне. Йому довелося трохи помучитися з перехресним рукостисканням. Нарешті йому вдалося, і він зі сміхом відреагував на незручність", - прокоментував користувач Ден Мерика.

"Пул, вивчивши фотографії, уточнює, що вираз обличчя Трампа під час рукостискання нагадував награну гримасу, а не посмішку", - пише Кайл Гріффін.

Things got a bit awkward as Pres. Trump posed with world leaders for a group handshake at the beginning of the ASEAN summit in the Philippines. https://t.co/HZW5UwO6Gbpic.twitter.com/2bZnkTtrCy — ABC News (@ABC) November 13, 2017

Як повідомляв УНІАН, Трамп у відповідь на образу з боку КНДР назвав Кім Чен Ина товстим коротуном.