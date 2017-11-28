Момент раптового нападу крокодила на туристку потрапив на відео (фото)

Британська туристка постраждала унаслідок несподіваного нападу крокодила в Австралії.

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Коли вона знімала риб на пляжі Кейп-Триб'юл в австралійському штаті Квінсленд, на неї з води стрибнув крокодил і вкусив, передає The Sun.

Після цього дівчина звернулася по медичну допомогою, але її незабаром виписали.

Як повідомляв УНІАН, 18-річний австралієць ледь не втратив руку, стрибнувши у річку з крокодилами. Він захотів похизуватися перед подружкою-іноземкою, яка не звертала на нього уваги.