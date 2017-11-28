Момент раптового нападу крокодила на туристку потрапив на відео (фото)
14:40, 28 листопада 2017Курйози
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На відео чути, як туристка жартує, сміється, але раптово з'являється крокодил.
Крокодил накинувся на туристку / фото facebook.com/ally.bullifent
Британська туристка постраждала унаслідок несподіваного нападу крокодила в Австралії.
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Коли вона знімала риб на пляжі Кейп-Триб'юл в австралійському штаті Квінсленд, на неї з води стрибнув крокодил і вкусив, передає The Sun.
Після цього дівчина звернулася по медичну допомогою, але її незабаром виписали.
Як повідомляв УНІАН, 18-річний австралієць ледь не втратив руку, стрибнувши у річку з крокодилами. Він захотів похизуватися перед подружкою-іноземкою, яка не звертала на нього уваги.
фото facebook.com/ally.bullifent
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