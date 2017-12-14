В Лондоні білка та голуби влаштували справжнє побоїще за їжу (фоторепортаж)

Справжню бійку за їжу влаштували білка і голуби в Лондоні. Судячи з фото, опублікованих на фотосервісі Reuters, чоловік, який працює поруч, вийшов на перерву і вирішив погодувати білку горішками.

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Причому, ймовірно, тварина харчується таким чином вже не вперше, адже спокійно бере у чоловіка їжу з рук і стрибає по всьому тулубу і ногах.

Проте в якийсь момент ідилію порушили пара голубів, які почали нахабним чином відбирати їжу у пухнастого звірка. В результаті зав'язалася справжня бійка. Хто переміг - невідомо. Однак на фото видно, що білочка свій горішок отримала, от тільки не зрозуміло, як - в бою чи як втішний приз.

Як повідомляв УНІАН, раніше на територію британського урядового кота Ларрі вдерлася білка.