Колекцію бракованих марок продадуть за $4 мільйони

Аукціонний дім Spink Shreves Galleries планує продати унікальну колекцію поштових марок майже за 4 мільйони доларів, повідомляє Лента.руз посиланням на АР.

Колекцію з приблизно трьох тисяч марок з друкарськими помилками зібрав житель Пітсбурга Роберт Канліфф (Robert H. Cunliffe), який помер у 2008 році у віці 83 років. За словами фахівців, учасникові Другої світової війни і ревному колекціонерові вдалося знайти майже всі відомі браковані марки.

Особливе місце в колекції Канліффа займають марки, на яких частина зображення перевернута. Очікується, що саме вони стануть найдорожчими лотами. Так, за чотири марки США 1901 року з перевернутим електромобілем аукціоністи планують виручити до 300 тисяч доларів, а екземпляр знаменитого "Перевернутого Дженні" 1918 року із зображенням біплана сподіваються продати за 150 тисяч доларів.

Як розповів син Канліффа, той почав збирати колекцію у віці трьох років. Родина тоді жила в квартирі над магазином спиртного, і хлопчик мав доступ до марок на коробках і ящиках з-під вина. Колекція акцизних марок Канліфа була продана в червні 2008 року майже за два мільйони доларів.