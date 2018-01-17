Режисер "Вартових Галактики" запропонував $100 тисяч за зважування Трампа на "точних вагах"

Режисер супергеройського фільму «Вартові Галактики» Джеймс Ганн запропонував $100 тис. за зважування президента США Дональда Трампа на "точних вагах".

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Так він відреагував на заяву лікаря глави держави Роні Джексона, згідно з яким Трампу, вага якого складає близько 108 кг, варто скинути чотири-п'ять кілограмів.

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За словами Ганна, він готовий передати $100 тис. в улюблену благодійну організацію президента, якщо той стане на «точні ваги» в присутності «не упередженого» медика, кандидатуру якого схвалять і режисер, і глава держави.

Для порівняння режисер привів бейсболіста Альберта Пухольса, ріст і вага якого практично співпадають з відповідними заявленими показниками Трампа.