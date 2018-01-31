"Залюбили": у МЗС Британії заборонили підгодовувати кота-колегу

Дипломати занепокоєні, що кіт став погано виконувати свої посадові обов'язки - відловлювати мишей.

У Британії співробітникам Міністерства закордонних справ заборонили підгодовувати їх колегу кота Палмерстона. Високопоставлені дипломати занепокоєні тим, що кота "залюбили".

Співробітникам міністерства розіслали меморандум, в якому порекомендували не давати їжу "начальнику департаменту ловлі мишей" через те, що його ефективність у виконанні посадових обов'язків (відловлювання гризунів) знизилася, повідомляє The Telegraph.

Читайте такожКреветки на обід і чотири ліжка: в Італії кіт отримав у спадок 30 тисяч євро

Це перший випадок, коли канцелярії заступника держсекретаря сера Саймона Макдональда довелося втрутитися для контролю ваги та стану здоров'я Палмерстона.

Офіс сера Саймона відповідає за добробут єдиного котячого співробітника Міністерства закордонних справ, який приєднався до Департаменту в квітні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, в українське МЗС також взяли на роботу кота - Амбассадора, який буде "представляти українськокотячі інтереси на міжнародній арені, захищати від русощурів та сприяти виходу українського молока на світові ринки".