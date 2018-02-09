Новий рекорд: британські поліцейські вже три тижні чекають, поки злочинець з наркотиками в шлунку сходить в туалет

Поліцейські заявили, що вони будуть звертатися до суду для продовження арешту до тих пір, поки злочинець не сходить до туалету.

У Великобританії поліцейські вже три тижні чекають поки затриманий ними злочинець, який проковтнув схованку з наркотиками, сходить в туалет.

Як повідомляє The Telegraph зловмисника затримали ще 17 січня за підозрою у зберіганні наркотиків з метою збуту. З тих пір поліцейські чекають, щоб отримати речові докази.

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Поліція сказала, що вони будуть продовжувати звертатися до суду для продовження терміну тримання під вартою до тих пір, поки чоловік не сходить в туалет.

Як повідомляє видання, за злочинцем постійно спостерігають медики. Вони кажуть, що "це його власний вибір, і поки його здоров'я в порядку".

Транспортування наркотиків всередині людини - справа звичайна для наркоторговців. У Британії поліція має право затримати особу, якщо є підозра, що вона переносить наркотики, і тримати під вартою до тих пір, поки затриманий не "відтворить" їх назовні.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак авіакомпанії Alaska Airlines повернувся в аеропорт вильоту в місті Анкорідж в штаті Аляска через голого пасажира, який закрився в туалеті.