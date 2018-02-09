Чотирилапий український диверсант: у Ялті пес відірвав від авто російський реєстраційний номер (відео)

Користувачі соцмереж жартують, що в окупованому місті з'явився пухнастий диверсант.

В окупованій Ялті пес відірвав від автівки російський реєстраційний номер. Читайте такожРолик із псом верхи на поні підкорив мережу Білий вуличний пес заповзято чинив спротив окупаційній владі й ненависному знаку з окупаційною абревіатурою, допоки номер не впав на землю. Користувачі мережі жартують: пес - розумніший за людину, вгризається у рідну землю зубами. Як повідомляв УНІАН, лабрадор французького президента перервав зустріч Еммануеля Макрона, надзюривши в камін просто в Єлисейському палаці.

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