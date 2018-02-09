Чотирилапий український диверсант: у Ялті пес відірвав від авто російський реєстраційний номер (відео)
20:49, 09 лютого 2018Курйози
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Користувачі соцмереж жартують, що в окупованому місті з'явився пухнастий диверсант.
В Ялте пес отрывал от машины российский регистрационный номер
В окупованій Ялті пес відірвав від автівки російський реєстраційний номер.
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Білий вуличний пес заповзято чинив спротив окупаційній владі й ненависному знаку з окупаційною абревіатурою, допоки номер не впав на землю.
Користувачі мережі жартують: пес - розумніший за людину, вгризається у рідну землю зубами.
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