Чотирилапий український диверсант: у Ялті пес відірвав від авто російський реєстраційний номер (відео)

20:49, 09 лютого 2018
Курйози
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Білий вуличний пес заповзято чинив спротив окупаційній владі й ненависному знаку з окупаційною абревіатурою, допоки номер не впав на землю.

Користувачі мережі жартують: пес - розумніший за людину, вгризається у рідну землю зубами.

Як повідомляв УНІАН, лабрадор французького президента перервав зустріч Еммануеля Макрона, надзюривши в камін просто в Єлисейському палаці.

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Теги: #пес авто#пес номер авто#пес у Ялті