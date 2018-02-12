Приклад професіоналізму: танцівниця на карнавалі ледь не залишилася без трусів і продовжила виступ (відео)

Залишки своєї білизни танцівниця Тарін Лопес, яка викликала захват у публіки, притримувала рукою в стратегічному місці.

На карнавалі у бразильському місті Сан-Паулу справжньою героїнею назвали танцівницю Тарін Лопес. Тарін хоробро продовжувала танцювати незважаючи на те, що на ній порвалися її трусики-стрінги — прямо під час параду представників шкіл самби.

Лопес, будучи справжньою професіоналкою не зніяковіла і продовжувала виступ. Залишки своєї білизни Лопес, яка викликала захват у публіки, притримувала рукою в стратегічному місці, як пишуть "Факти і коментарі".

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«Мені потрібно було продовжувати танцювати, при цьому я намагалася, щоб труси не звалилися з мене повністю», — розповіла пізніше Тарін в інтерв'ю. Після проходження параду вона спішно обв'язала навколо стегон пожертвувану кимось сорочку.

«Повинна сказати, що захоплююся виявленої нею силою духу. Багато людей на її місці впали б у відчай», — написала одна з користувачів соцмережі Twitter. «Це схоже на страшний сон, коли тобі сниться, що ти опиняєшся голим на публіці. Але вона впоралася з цим чудово», — пише інший.

Відео: Viral World Gadariya