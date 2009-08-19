МВС РФ купить за гроші платників податків... ліжко в золоті

МВС Росії розмістило на офіційному сайті держзакупівель інформацію про відкритий конкурс на придбання меблів за рахунок федерального бюджету. Заявка складається з трьох лотів. Перший — меблі і предмети інтер`єру — вартістю 15 млн. руб., за двома іншими купуються «офісні меблі» на 9,4 млн. руб. Конкурсна документація затверджена 17 серпня 2009 р. начальником ГЦЗР МВС Росії полковником А. А. Смоліним.

Вивчивши конкурсну документацію, «Ведомости» виявили, що йдеться не про пересічні меблі. Наприклад, ліжко з європейської вишні має бути декороване не тільки ручним різьбленням, але й вкрите біля узголів`я «тонким шаром золота — 24 карати», тобто найвищої, 999-ої проби. До офісних меблів теж найвищі вимоги: лак для столу переговорів обов`язково має бути німецьким, «вся фурнітура столу повинна бути німецького або італійського виробництва».

У документації все вказано вірно, підтвердив «Ведомостям» Микола Мещеряков, вказаний на zakupki.gov.ru як контактна особа із закупівлі меблів. Для кого поставляються шикарні меблі — він не знає. Підсумки конкурсу мають підбити 1 жовтня. Термін поставки меблів — 10 днів.

Перші два лоти призначено для Головного управління МВС. Меблі з третього лота підуть в Срібний Бор. За словами співбесідника «Ведомостей» в апараті МВС, там знаходиться будинок прийомів МВС, а також кілька державних дач, де проживає керівництво відомства. Це підтверджує член комітету з безпеки Держдуми Михайло Старшинов. Офіційний представник ГУВС Москви не став коментувати, що знаходиться за вказаною адресою.