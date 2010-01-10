Прем'єр Латвії зізнався, що ходив до ворожки

Прем`єр-міністр Латвії Валдіс Домбровскіс зізнався, що ходив до ворожки в надії дізнатися про майбутнє країни.

Про це політик розповів в інтерв`ю ризькій радіостанції SWH. Латвія дуже важко переживає економічну кризу, багато підприємств збанкрутіли, а безробіття досягло 19-ти відсотків. "Майбутнє не беруся прогнозувати, ходив до ворожки, але думаю, що її прогнози були неточними", - сказав прем`єр-міністр. Яке майбутнє йому передбачила віщунка, Домбровскіс не уточнив.

Эхо Москвы