Індонезія подарувала Україні Гонг миру

Індонезія подарувала Україні пам`ятний знак - Гонг миру, який планується встановити в Кременчуці Полтавської області до 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив мер Кременчука Микола ГЛУХОВ.

За його словами, питання встановлення Гонгу обговорювалося 29 січня з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Індонезія Нінінг Сунінгсіх РОХАДІАТ, яка відвідувала Полтавську область.

"Такі пам`ятні знаки встановлені в столицях інших країн, а Кременчук - це перше місто, котре не є столицею, але де встановлять Гонг. Планується до Дня Перемоги - 9 травня - встановити його в Парку Миру", - сказав мер.

Разом з тим він повідомив, що зображений на Гонгу миру знак Сонця, що на вигляд схожий на свастику, приберуть.

"Ми прийняли спільне рішення прибрати цей знак з Гонгу миру, оскільки жителі можуть тлумачити його неправильно", - заявив М.ГЛУХОВ.

Гонг миру є 150-кілограмовою металевою тарілкою, на якій зображені символи незалежних країн світу. На внутрішньому крузі зображено 10 символів основних релігій світу. Індонезія передає Гонги миру в дружні країни.