Індонезія подарувала Україні Гонг миру
150-кілограмова металева тарілка
Індонезія подарувала Україні пам`ятний знак - Гонг миру, який планується встановити в Кременчуці Полтавської області до 9 травня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив мер Кременчука Микола ГЛУХОВ.
За його словами, питання встановлення Гонгу обговорювалося 29 січня з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Індонезія Нінінг Сунінгсіх РОХАДІАТ, яка відвідувала Полтавську область.
"Такі пам`ятні знаки встановлені в столицях інших країн, а Кременчук - це перше місто, котре не є столицею, але де встановлять Гонг. Планується до Дня Перемоги - 9 травня - встановити його в Парку Миру", - сказав мер.
Разом з тим він повідомив, що зображений на Гонгу миру знак Сонця, що на вигляд схожий на свастику, приберуть.
"Ми прийняли спільне рішення прибрати цей знак з Гонгу миру, оскільки жителі можуть тлумачити його неправильно", - заявив М.ГЛУХОВ.
Гонг миру є 150-кілограмовою металевою тарілкою, на якій зображені символи незалежних країн світу. На внутрішньому крузі зображено 10 символів основних релігій світу. Індонезія передає Гонги миру в дружні країни.