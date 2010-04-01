Мішель Обама посадила на своєму городі брокколі і ревінь

Перша леді США Мішель Обама в ознаменування весни разом зі школярами і двома міністрами посадила на городі Білого дому капусту брокколі і ревінь. Дружина президента США подякувала своїм помічникам і пояснила, що їх робота примусила багатьох людей задуматися про городництво. "Зараз всі говорять про город, не тільки тут у Вашингтоні, не тільки тут у США, але й по всьому світу. Ми змогли задуматися про те, щоб діти їли їжу, яку вони ніколи не куштували, овочі, яких вони ніколи не їли... Ми почали говорити зі школами про те, як зробити шкільні сніданки кориснішими", - відзначила Мішель Обама. Вона підкреслила, що садити овочі можна в будь-якому віці, і в будь-якому віці це приносить радість.

Город біля Білого дому був розбитий у березні 2009 року. Продукти з городу і пасіки використовуються для приготування їжі для родини президента, а також при підготовці до офіційних прийомів.

РІА "Новости"