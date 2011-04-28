До Києва з'їжджаються байкери - обіцяють незвичайне видовище

Сотні байкерів зберуться у столиці 30 квітня о 10.30 на дніпровській набережній біля пам'ятника засновникам міста Києва і здійснять 45-кілометровий мотопробіг до Парку Київська Русь (с.Копачів, Обухівський район, Київська область).

Про це повідомив представник київського мотоклубу «Skulls MC» Олександр ЛЄТОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН із приводу відкриття сезону у «Парку Київська Русь».

«У цьому сезоні відкриття в Парку буде незвичайним. Ми хочемо організувати мотопробіг. Запрошуємо всіх мотоциклістів, які небайдужі до нашої історії і в яких є бажання приєднатися. Будемо раді всіх бачити, це буде незвичайне видовище. З Парком ми співпрацюємо не перший рік. Наш клуб перейнявся ідеєю відродження величі Київської Русі. Хочемо, щоб наші нащадки не забували свої слов'янські корені. Це – один із наших клубних інтересів», - зазначив О.ЛЄТОВ.

Директор Ліги каскадерів України Назар МАЙБОРОДА зазначив, що Парк - хороша експериментальна база каскадерів і акторів.

«У нас є лицарські сходки на конях. Але ще ніхто не бачив лицарські сходки на байках - сталевих конях. Парк - це чудове місце для росту, для імпровізації акторської, режисерської, трюкової. На цей сезон Ліга каскадерів підготувала близько десяти нових програм, які мають історичне і смислове навантаження. У них є трюки, екшн, щось новеньке - комедійне і серйозне трюкове. Народ не бачив цього», - сказав Н.МАЙБОРОДА.

За словами автора проекту «Парк Київська Русь» Володимира ЯНЧЕНКА цей сезон буде відрізнятися ґрунтовно підготовленими фестивалями.

«У минулому році ми зробили рекорд - провели найтриваліший фестиваль у Європі - 15 масштабних заходів світового рівня. У цьому році ми зробили акцент на якість, проведемо 5 великих історико-реконструкторських фестивалів, які будуть відрізнятися насиченістю і більш детальним відображенням життя Київської Русі. Мені приємно, що Київ є тією об'єднуючою силою, місцем, яке єднає Лівий берег і Правий, і Україна з усім світом », - зазначив В.ЯНЧЕНКО.

Він повідомив, що цього року «Парк» очікує понад мільйон відвідувачів.

«Ми провели благодійну акцію - роздали понад 500 тис. квитків для школярів міста Києва. Заходи будуть цікаві, видовищні і наші гості зможуть для себе знайти все, що потрібно для відпочинку та гарного проведення часу », - додав В.ЯНЧЕНКО.

У свою чергу, заступник голови державної служби курортів і туризму України Дмитро ЗАРУБА відзначив важливість проекту для розвитку туризму.

«Це масштабне видовище, розмах проекту досить великий. Кожен рік це - вражаючий новизною захід, який вартий того, щоб приїхати у Парк. Подієва частина привертає туристів. Держава буде прикладати зусилля, для того, щоб проект був представлений на усіх туристичних виставках і активізувалася робота туристичних операторів», - сказав Д.ЗАРУБА.

Як повідомляв УНІАН, Центр культури й історії Київської Русі «Парк Київська Русь» 30 квітня відкриє новий сезон.

Відкриття сезону відбудеться за участю Київського мотоклубу «Skulls MC» і артистів театру парку. Гостям планується продемонструвати постановку билин з історії Києва, церемоніали вшанування князів, зміну варти. У цей день можна буде дізнатися більше про байкерський рух у Києві - клуб «Skulls MC» організовує виставку мотоциклів.

У новому сезоні, який триватиме 7 місяців, заплановані богатирські бої, змагання лучників, лицарські турніри, прогулянки на повітряній кулі, музичні виступи виконавців різних напрямків, виступи артистів вогняних театрів, каскадерів і байкер-шоу.

За цей час у «Парку Київська Русь» відбудеться 5 історичних міжнародних фестивалів: «Київська Русь XIII ст.» (21-22 травня), «Лицарство XV ст. Штурм фортеці »(18-19 червня),« Билини стародавнього Києва - IX-XI ст. »(27-28 серпня), « Гості стародавнього Києва - XV ст. » (24-25 вересня), турнір лучників « Стріла стародавнього Києва » (8 жовтня). Заходи зберуть учасників з України, Росії, Білорусі, Польщі, Франції, скандинавських та інших країн.

Крім цього, щовихідних у парку будуть проходити тематичні заходи: Свято коваля, дощу, день середньовічної моди, свято врожаю, вареника. Також у парку будуть відзначати день Святих Кирила і Мефодія, Святої княгині Ольги, князя Володимира, святкувати Медовий Спас, День Києва, День Незалежності та інші події.