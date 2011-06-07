У КМДА кажуть, що «сієсту» придумали не вони, а журналісти

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що інформація про надання столичною владою рекомендацій підприємствам, установам та організаціям змінити графік роботи через спеку – не відповідає дійсності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Столична влада наголошує, що ряд матеріалів про запровадження у столиці «сієсти», поширених у засобах масової інформації з посиланням на прес-службу КМДА, ніщо інше, як домисли журналістів та викривлення інформації, наданої Головним управлінням охорони здоров’я.

Так, йдеться у повідомленні, 6 червня 2011 року Головне управління розмістило на власному офіційному веб-порталі інформацію: «Попередження негативного впливу спеки на здоров’я людини», де йшлося про заходи, які лікарі радять вживати при підвищеній температурі навколишнього природного середовища. “Ця інформація є лише рекомендацією фахівців галузі охорони здоров’я для населення”, - звертають увагу в КМДА.

Крім того, в мерії зазначають, що на момент першої публікації про рекомендації щодо змін графіку роботи підприємств, до відділу інформаційного забезпечення (прес-служби) КМДА не надходили офіційні запити журналістів щодо вказаної теми, жодних коментарів співробітники прес-служби не надавали.

Надалі для попередження непорозумінь та уникнення неправильного тлумачення інформації прес-служба КМДА просить представників ЗМІ звертатись до неї за уточненнями.

Як повідомляв УНІАН, вчора газета "Сегодня" (№ 122) написала, що Київська міська державна адміністрація рекомендує підприємствам скоректувати літній графік робочого дня. При цьому видання стверджувало, що інформація надана в прес-службі КМДА. Зокрема, КМДА нібито рекомендувала починати робочий день о 7.00 і йти на перерву об 11.00. Також йшлося, що київська влада вважає, що наступна частина робочого дня може початися о 17.00 і тривати до 21.00.