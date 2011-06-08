Генсек ГУАМ зустрівся з молодими дипломатами

Генеральний секретар ГУАМ Валерій ЧЕЧЕЛАШВІЛІ зустрівся з представниками «Молодіжної дипломатичної ініціативи».

Як повідомили УНІАН в Секретаріаті ГУАМ, В.ЧЕЧЕЛАШВІЛІ розповів молодим дипломатам про історію створення Організації за демократію й економічний розвиток - ГУАМ, її цілі і завдання, а також про позиціонування організації в системі міжнародних відносин.

Особливу увагу учасників зустрічі генсек звернув на програми і проекти у форматі «ГУАМ» і «ГУАМ+», надав інформацію про розвиток співпраці з боротьби з організованою злочинністю, про зону вільної торгівлі, про транспортний коридор ГУАМ, спільний туристичний продукт ГУАМ-Японія.

Також В.ЧЕЧЕЛАШВІЛІ розповів про співпрацю ГУАМ із США, Японією, Чехією, Польщею і такими міжнародними організаціями як ООН, ОБСЄ, IRU і ICDT.