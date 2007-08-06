В Естонії відбувся перший банний чемпіонат

У неділю на естонському острові Сааремаа пройшов перший банний чемпіонат Естонії, в якому взяли участь 4 жінки і 16 чоловіків. Первинна температура в парній складала 100 градусів за Цельсієм.

Згідно з правилами змагань, через кожні 30 секунд на розжарені камені виливали півлітра води. Рекорд встановив житель Кадріна Маті Метс, якому вдалося протриматися при температурі 138 градусів 3 хвилини і 25 секунд.

Газета.ру