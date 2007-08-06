В Естонії відбувся перший банний чемпіонат
06:50, 06 серпня 2007Курйози
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Переможець протримався 3 хвилини 25 секунд
У неділю на естонському острові Сааремаа пройшов перший банний чемпіонат Естонії, в якому взяли участь 4 жінки і 16 чоловіків. Первинна температура в парній складала 100 градусів за Цельсієм.
Згідно з правилами змагань, через кожні 30 секунд на розжарені камені виливали півлітра води. Рекорд встановив житель Кадріна Маті Метс, якому вдалося протриматися при температурі 138 градусів 3 хвилини і 25 секунд.
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