Чебурашка довів Україну і Росію до суду

У Господарському суді АРК розглядають суперечку між російською і кримською фірмами з виготовлення плюшевих іграшок. Росіяни вимагають від кримчан припинити випуск серії іграшок, які нібито нагадують Чебурашку, і наполягають на знищенні вже виготовленої продукції, повідомляє "Сегодня".

На думку позивача, порушені його авторські права, придбані у фільмофонду студії «Союзмультфільм». Ця організація у 2009 році підписала контракт на виробництво іграшкових персонажів радянських мультфільмів з компанією Fansy Toys. До її структури входять як пред`явник претензій, так і білоруське і українське відділення.

Євпаторійці у свою чергу наполягають: у них немає ніякого Чебурашки. Їх м`яка «підсудна» іграшка, схожа на лемура, запатентована як «Звір № 3». На думку керівника підприємства Сергія Іпполітова, мова йде про недобросовісну конкуренцію - російська сторона намагається витіснити їх з ринку: «Просто наш товар якісніший і дешевший. Нас тут всі знають і люблять. А росіяни завозять сюди товар, виготовлений у Китаї. Багато судових засідань пройшли без нас - ми про них не знали. У справі є нестиковки: їхня компанія в суд не представила оригінали своїх документів - за адресою, вказаною у позові, вони не розташовані».