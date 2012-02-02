В Америці сьогодні - День бабака

Знаменита на весь світ тваринка зі штату Пенсильванія спробує передбачити, коли наступить весна.

Тисячі людей приїдуть у невелике місто Панксатоні, щоб побачити, як сонного звіра витягують із нори. Удосвіта біля неї зберуться члени Клубу бабака у фраках і циліндрах. Один з них запитає у Філа (так звуть головного пухнастого метеоролога), чи бачить він свою тінь. Якщо так – то зима триватиме ще шість тижнів, якщо ні – то скоро наступить весна. Незважаючи на те, що Філ вгадує не зі стовідсотковою точністю, свято залишається дуже популярним. Така ж традиція – передбачати погоду за тінню бабака - є і в Канаді.

У Пенсільванії День Бабака відзначають вже в 126-ий раз.

Эхо Москвы