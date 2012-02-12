Депутат грецького парламенту жбурнув у міністра 700-сторінковим законопроектом

Депутат грецького парламенту жбурнув в міністра фінансів 700-сторінковим законопроектом, проте промахнувся.

Як передає РІА Новости, інцидент стався під час обговорення кредитної угоди з ЄС, яку уряд має намір провести через парламент в прискореному порядку вже в ніч на понеділок. Депутат Георгіос МАВРИКОС від Комуністичної партії Греції запустив том із залу у бік трибуни, де сидів міністр фінансів Евангелос ВЕНИЗЕЛОС, чим спричинив обурення однопартійців міністра - соціалістів. Законопроект не долетів до трибуни, і ніхто не постраждав.

Законопроект – це том приблизно в 700 сторінок в м'якій палітурці, яка включає грецький і англійський тексти угоди з "трійкою" міжнародних кредиторів (Єврокомісія, ЄЦБ і МВФ). Три основні аспекти документа - 130-мільярдний пакет фінансування Греції, рекапіталізація грецьких банків, списання суверенного боргу перед приватними кредиторами приблизно на 100 мільярдів євро і нову економічну програму, що передбачає жорсткі скорочення витрат.

Комуністи заявляють, що коаліційний уряд на чолі з Лукасом ПАПАДІМОСОМ не має мандата виборців на проведення подібних заходів і вимагають дострокових виборів. Крім того, вони наполягають на тому, що термінова парламентська процедура не дозволяє як слід вивчити 700-сторінковий документ.

Міністр фінансів відреагував на витівку депутата гнівною відповіддю, а потім в спокійнішому тоні зажадав провести голосування в ніч на понеділок.

«Парламент повинен послати ясний сигнал сьогодні опівночі, до того, як відкриються ринки», - заявив Е.ВЕНИЗЕЛОС. За його словами, від цього «залежить порятунок країни».

Парламент поки що не приступив до розгляду документа по суті, який має зайняти щонайменше 10 годин.

Після суперечки між міністром фінансів і комуністами парламент зробив перерву на невеликий молебень, в ході якого приніс присягу політик, який замінив в парламенті депутата, який пішов у відставку на знак протесту проти угоди.